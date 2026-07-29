В Кабардино‑Балкарии продолжается выдача сертификатов на материнский капитал

Программа будет действовать до конца 2030 года. Удобно, что документ оформляется автоматически, не нужно подавать заявления и стоять в очередях. У нальчанки Карины Жериштиевой двое детей. Старший уже школьник. Младший еще посещает детский сад. В региональное отделение Социального фонда молодая мама пришла, чтобы узнать, как можно распорядиться материнским капиталом.
Одно из самых востребованных направлений у родителей – образование, рассказывают в Соцфонде. Средства материнского капитала можно использовать для оплаты кружков и секций, на получение дошкольного, среднего и высшего образования. Главное условие: учреждения, которые предоставляют такие услуги, должны иметь лицензию.
Сертификат используют и для улучшения жилищных условий: семьи могут купить квартиру или дом, построить жилье самостоятельно либо погасить ипотеку. Материнским капиталом разрешено воспользоваться и при участии в долевом строительстве.
При этом любые попытки обналичить маткапитал или потратить его на цели, не прописанные в законе, грозят уголовной ответственностью, подчеркивают специалисты. С января этого года в Кабардино-Балкарии оформили уже две с половиной тысячи сертификатов. Чтобы подать заявление, обратиться можно в МФЦ, клиентскую службу отделения Соцфонда или через портал Госуслуг.
Если речь идет о приобретении жилья, оплате образования или получении ежемесячных выплат, материнским капиталом можно пользоваться с момента получения сертификата. Если же родители уже распорядились основной суммой и на счету осталось меньше 10 тысяч, эти деньги можно получить единовременно.
Размер выплат ежегодно индексируется. С февраля 2026-го на первого ребенка выплачивают более семисот тысяч рублей, на второго –больше девяти сотен. Если семья уже получила деньги за первого, при рождении второго ей полагается – 235 тысяч рублей. Саму программу продлили до конца 30 года.
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