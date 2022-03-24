В Кабардино-Балкарии продолжается сбор гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

Продукты, вода, предметы первой необходимости... В Кабардино-Балкарии продолжают формировать гуманитарный груз для жителей Донбасса. Все самое необходимое добровольцы приносят, в частности, в региональное отделение Общероссийского народного фронта. К сбору здесь подключились Федерация профсоюзов и Союз машиностроителей. Ученики третьей школы Тырныауза собрали больше 200 килограммов товаров первой необходимости. Примерно такую же помощь привезли сотрудники подразделения правительственной связи, рассказали в ОНФ. Активисты Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарии готовы принять провизию и вещи для жителей Донбасса в рабочие дни с девяти утра до шести вечера.