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В Кабардино-Балкарии продолжается сбор гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

В Кабардино-Балкарии продолжается сбор гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

24.03.2022 | 22:34
Продукты, вода, предметы первой необходимости... В Кабардино-Балкарии продолжают формировать гуманитарный груз для жителей Донбасса. Все самое необходимое добровольцы приносят, в частности, в региональное отделение Общероссийского народного фронта. К сбору здесь подключились Федерация профсоюзов и Союз машиностроителей. Ученики третьей школы Тырныауза собрали больше 200 килограммов товаров первой необходимости. Примерно такую же помощь привезли сотрудники подразделения правительственной связи, рассказали в ОНФ. Активисты Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарии готовы принять провизию и вещи для жителей Донбасса в рабочие дни с девяти утра до шести вечера.
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