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В Кабардино-Балкарии продолжается реализация программы социальной догазификации

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация программы социальной догазификации

28.02.2022 | 22:36
У Махмуда Габоева в Хасанье – новый дом. Он практически готов к заселению. Оставалось подвести газ. В этом поможет государство. Узнав о всероссийской программе догазификации, житель обратился к местным властям. Магистральный газопровод проходит поблизости. Теперь задача специалистов - проложить трубы от него до участка Махмуда Габоева. Чтобы участвовать в программе, нужно владеть домом, пригодным для проживания. Кроме того, природный ресурс должен быть подведен к тому населенному пункту, где находится строение. В Кабардино-Балкарии приняли уже около 900 заявок на догазификацию. Программа продолжает действовать. Подать заявку можно на портале госуслуг, в районных подразделениях газораспределительной компании и на ее сайте. А вот трубы по самому участку и в доме прокладывает владелец – за свой счет.
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