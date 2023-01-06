В Кабардино-Балкарии продолжается иммунизация населения

Перед прививкой от ковида Валентина Косенко из столицы республики проходит стандартную процедуру. В первую поликлинику Нальчика пенсионерка пришла, чтобы ревакцинироваться. Говорит, что после прошлогодней иммунизации коронавирусом не болела ни разу.
Сейчас привиться в этом лечебном учреждении может каждый желающий – с девяти утра до часу дня. В день обращаются примерно 15 человек. В основном приходят на ревакцинацию. Воспользоваться можно вакциной “Спутник V”. Ее вводят интраназальным или внутримышечным способами.
При необходимости можно попасть на прием и к узким специалистам. Предварительно нужно записаться в регистратуре.
Ковид повержен, однако не полностью, а потому прививки по-прежнему актуальны, как и иные меры защиты, среди которых – ношение масок и использование антисептиков для рук.
https://t.me/vestikbr