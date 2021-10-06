В Кабардино-Балкарии продолжается осенний призыв





В Кабардино-Балкарии продолжается осенний призыв в ряды вооруженных сил России. Этой весной в армию на срочную службу из республики отправились более тысячи призывников. В этот раз намечается не меньше. Комиссии в горрайвоенкоматах работают по специальному графику. Будущие новобранцы своей очереди ждут на определенной дистанции друг от друга. В целях эпидемиологической безопасности. Только в Нальчике повестки получили порядка 2 с половиной 5 тысяч молодых людей.

В военкомате отмечают, медицинское обследование – обязательное требование. Тем, кому здоровье позволяет, объясняют нюансы дальнейшего прохождения комиссии. Требования к новобранцам в последнее время очень высокие. Юноши должны иметь не только хорошую физическую форму, но и образование. Среднее обязательно. Также востребованы специалисты военно-учетных специальностей: механики, слесари, трактористы. Если молодой человек захочет получить водительскую категорию, военкомат может направить его на курсы ДОСААФ.