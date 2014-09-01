В Кабардино-Балкарии продолжается массовая вакцинация





В Кабардино-Балкарии продолжается массовая вакцинация. В Урванском районе первым компонентом привились почти 6 с половиной тысяч жителей, вторым – около 4 тысяч. Gередвижной пункт вакцинации hасположен на территории городского рынка Нарткалы. Здесь большой поток людей, говорят медики, и сделать прививку можно, что называется, по пути. Кроме того, новые пункты открыли в трёх селениях муниципалитета. Для лечебных учреждений закупили холодильники и морозильное оборудование.» Мы запустили сельское поселение Кахун, сельское поселение Урвань, сельское поселение Старый Черек. В данный момент на постоянной основе работают пункты вакцинации в Нарткале, это центральная поликлиника, выездная бригада работает на Нарткалинском центральном рынке, по воскресеньям на воскресном рынке по улице Эркенова, также по населенным пунктам, Псыгансу работает на постоянной основе», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы Урванского района Мурат Шукаев. Как отмечают в районной администрации, в ближайшее время дополнительные пункты вакцинации планируют открыть и в четырёх школах Нарткалы.