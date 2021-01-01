В Кабардино-Балкарии продолжается благотворительная акция в помощь Магомеду Тюбееву





У мальчика спинально-мышечная атрофия, наиболее сложная форма, при которой постепенно атрофируются все мышцы, в том числе те, что отвечают за дыхание. Малышу едва исполнился месяц, когда врачи поставили такой диагноз. Излечить Магомеда может всего один укол.

Стоимость препарата – около 160 миллионов рублей. Самостоятельно собрать такую сумму родители не в состоянии. За помощью родители обратились к жителям республики в соцсетях. На призыв откликнулись многие. Подключились волонтеры из соседних регионов. На сегодня уже собрали свыше 143 миллионов рублей. Свои сбережения отдают даже дети.

Вся информация о том, как помочь мальчику, — в «Инстаграме». Там есть его страница. Публикации помечают хэштэгом #МагомедЖиви.