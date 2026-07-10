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В Кабардино-Балкарии приступили к уборке ранних сортов голубики

В Кабардино-Балкарии приступили к уборке ранних сортов голубики

10.07.2026 | 16:50
Промышленные плантации ягоды занимают у нас в республике 200 гектаров — и это без учёта личных подсобных хозяйств, где культура становится всё более популярной. Посадки голубики сегодня можно встретить практически в каждом районе республики - климатические условия у нас отлично подходят для этой ягоды. Основные площади промышленного выращивания сосредоточены в Чегемском, Урванском и Баксанском районах. Благодаря использованию сортов разных сроков созревания сбор продлится почти месяц. Кабардино-Балкария — безусловный лидер Северо-Кавказского федерального округа по голубике. Ежегодно наши аграрии собирают около 300 тонн этой полезной ягоды, что составляет 70% от всего валового сбора по СКФО. В целом по производству плодов и ягод Кабардино-Балкария уже несколько лет удерживает лидирующие позиции среди регионов России. По итогам 2025 года в хозяйствах всех категорий собрали свыше 1,1 миллиона тонн продукции, а в организованном секторе — почти 746 тысяч тонн. На республику приходится 23% всей плодово-ягодной продукции страны и 36% — в организованном секторе. Еще один положительный результат — уровень самообеспеченности Кабардино-Балкарии по фруктам за прошлый год достиг 777,2%. Это позволило без ущерба для внутреннего рынка вывезти в 2025 году на рынки страны и ближнего зарубежья порядка 874,7 тысячи тонн фруктов.   https://t.me/vestikbr
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