В Кабардино-Балкарии приступили к севу яровых. Об этом рассказали в профильном министерстве. Кампания проходит в штатном режиме и находится на особом контроле Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.
На сегодняшний день 4 с половиной тысячи гектаров заняли ячменем, овощным горошком, зернобобовым горохом и картофелем. Всего растения, которые высаживают весной, займут без малого 215 тысяч гектаров угодий. Продолжается и подкормка озимых: уже обработали почти 14 тысяч гектаров, еще на 47 тысячах аграриям только предстоит внести удобрения. Состояние семенного материала оценивается как хорошее.
Напомним, в прошлом году средняя урожайность зерновых в республике превысила 57 центнеров с гектара. Это почти на 3% выше показателя 2024-го. Это также на треть больше, чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу, и почти в два раза выше среднероссийских значений.
Прошлогодний урожай зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий республики превысил 1,2 миллиона тонн, что составило 104,5% к уровню предыдущего года. 70% всего урожая дают сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
