home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии приостановлена диспансеризация

В Кабардино-Балкарии приостановлена диспансеризация

03.02.2022 | 15:59
В Кабардино-Балкарии временно прекратили профосмотры, а также диспансеризацию взрослых и детей. Решение приняли в региональном управлении Роспотребнадзора, чтобы снизить распространение коронавируса. Также приостановили плановую медпомощь в амбулаторных условиях, кроме тех случаев, когда из-за отсрочки состояние человека может ухудшиться. Однако по целому ряду направлений врачи работать продолжат. По-прежнему принимают в стоматологических кабинетах и женских консультациях. Действует программа ЭКО и паллиативная служба. Помощь получают пациенты с болезнями крови и опухолями. Специалисты проводят гемодиализ, профилактические осмотры на туберкулез, вакцинацию, этапы медико-социальной экспертизы. Льготникам выдают лекарства. Действует и программа реабилитации, но у пациента и сопровождающего должны быть отрицательные тесты на ковид.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных