В Кабардино-Балкарии приостановлена диспансеризация

В Кабардино-Балкарии временно прекратили профосмотры, а также диспансеризацию взрослых и детей. Решение приняли в региональном управлении Роспотребнадзора, чтобы снизить распространение коронавируса. Также приостановили плановую медпомощь в амбулаторных условиях, кроме тех случаев, когда из-за отсрочки состояние человека может ухудшиться. Однако по целому ряду направлений врачи работать продолжат. По-прежнему принимают в стоматологических кабинетах и женских консультациях. Действует программа ЭКО и паллиативная служба. Помощь получают пациенты с болезнями крови и опухолями. Специалисты проводят гемодиализ, профилактические осмотры на туберкулез, вакцинацию, этапы медико-социальной экспертизы. Льготникам выдают лекарства. Действует и программа реабилитации, но у пациента и сопровождающего должны быть отрицательные тесты на ковид.