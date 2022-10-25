В Кабардино-Балкарии применяются инновационные методы лечения аллергических заболеваний

Инновационные технологии иммунозависимых заболеваний обсуждали на окружной научно-практической конференции аллергологов-иммунологов в Нальчике, в которой приняли участие более сотни специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставропольского края, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии-Алании, а также нашей республики, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Цель конференции – повысить профессиональный уровень как практикующих врачей, так и научных сотрудников. Мероприятие посвящено 20-летнему юбилею Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. Организаторов и участников форума приветствовал заместитель министра здравоохранения КБР Заурбек Батыров: «Безусловным преимуществом мероприятия является практическая ориентированность программы, в рамках которой рассматриваются сложные аспекты лечения пациентов этого профиля. Считаю, что участие в форуме позволит обменяться опытом, получить информацию от ведущих федеральных экспертов в вопросах оказания медицинской помощи больным, страдающим аллегргическими и иммунозависимыми заболеваниями». Отдельные слова благодарности Заурбек Султанович выразил основателю первого в СССР аллергологического кабинета, профессору, академику РАЕН, заслуженному врачу РФ и КБР, заведующей аллерго-иммунологическим отделением Центра аллергологии и иммунологии Светлане Хутуевой. Форум провели в Кабардино-Балкарии потому, что здесь профильные специалисты накопили богатый опыт. Аллергологическая служба впервые была организована в КБР в 1970 г. и представлена одним из первых в СССР аллергологическим кабинетом. В настоящее время учреждение имеет общий коечный фонд 120 коек. Состоит из нескольких структурных подразделений – поликлиническое отделение, аллерго-иммунологическое отделение для взрослых, аллерго-иммунологическое (педиатрическое) отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, в составе которого 2 отделения ранней реабилитации для детей и взрослых, реабилитационное отделение на 30 круглосуточных коек для детей и взрослых в условиях горного климата Приэльбрусья, где с 2020 г. стали получать лечение пациенты, перенесшие Ковид-19. Центр аллергологии и иммунологии служит клинической базой для медицинского факультета Кабардино-Балкарского Государственного университета, включено в федеральный реестр медицинских учреждений на проведение клинических исследований, имеет лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи по специальностям «Педиатрия» и «Дерматовенерология». Результаты научных исследований «Центра аллергологии и иммунологии» опубликуются в ведущих журналах РФ, а также обсуждаются в рамках онлайн конференций федерального уровня. Как отмечает заместитель директора Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства РФ Наталья Ильина, до сих пор служба аллергологии Кабардино-Балкарии является ведущей в России, которая владеет современными методами диагностики лечения аллергических заболеваний: «Когда мы приезжаем в этот регион, мы не только учим, но и учимся всем тем методам, которые активно развиваются здесь», - подчеркнула профессор Наталья Ильина. Врачи выступали с докладами не только по диагностики недугов, но и об их лечении в том числе с использованием генно-инженерных препаратов. На форуме рассматривались новые подходы к терапии бронхиальной астмы, аллергического ринита, крапивницы, аллергодерматозов, инновационные методы лечения и диагностики аллергических заболеваний. На высоком уровне отмечено обеспечение лекарственными препаратами пациентов Кабардино-Балкарии, страдающих тяжелой бронхиальной астмой и идиопатической крапивницей. В 2021 г. приобретено 556 упаковок генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) на сумму 23 млн 774 тыс. руб., в том числе 91 упаковка - дорогостоящие ГИБП на сумму 7 млн 446 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета. Об этом в своем докладе рассказала профессор Светлана Хутуева. В рамках программы форума состоялся цикл лекций членов Российской ассоциации Аллергологов, профессоров и доцентов в сфере иммунологии. Специалисты сошлись в мнении, что будущее аллергологии и иммунологии – за таргетной терапией. Появление современных терапевтических методов в клинической иммунологии базируется на фундаментальных научных исследованиях. Применение точечно направленных препаратов, созданных на основе моноклональных антител, открывает новые перспективы в терапии аллергических заболеваний.