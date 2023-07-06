В Кабардино-Балкарии пресечено хищение природного газа

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР выявлены лица, причастные к хищению природного газа в интересах нескольких коммерческих организаций, функционирующих в Майском муниципальном районе республики. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.