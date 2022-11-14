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В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

14.11.2022 | 15:04
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность бывшего главы местной администрации с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР, причастного к хищению бюджетных денежных средств, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Установлено, что Ахохов А.Х. достоверно зная о том, что работы по проведению реконструкции объектов водоснабжения с.п. Чегем Второй не завершены, подписал акты о выполненных работах, тем самым причинив региональному бюджету ущерб в размере более 0,5 млн рублей. Решением Чегемского районного суда, вступившим в законную силу, Ахохов А.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.  
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