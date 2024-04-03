В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность руководителя одного из отделений почтовой связи Эльбрусского района. По имеющимся данным, указанное лицо, используя свое служебное положение, присвоило и растратило денежные средства, находившиеся на балансе возглавляемого им учреждения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.