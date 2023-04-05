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В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

05.04.2023 | 17:05
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего главы администрации одного из сельских поселений Баксанского района, возможно причастного к превышению должностных полномочий, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. По имеющимся данным, указанный гражданин в нарушение требований законодательства заключил договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 94 га без постановки на кадастровый учет и проведения необходимых конкурсных процедур. СУ СК России по КБР в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 7 лет.
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