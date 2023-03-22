В республике пресечено должностное преступление двух сотрудников ГУ МЧС России по КБР

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР
пресечена противоправная деятельность двух должностных лиц ГУ МЧС России по КБР, подозреваемых в покушении на получение взятки.
По имеющимся данным, указанные лица запросили денежные средства у подчиненного сотрудника за непривлечение его к дисциплинарной ответственности и оказания дальнейшего покровительства по службе.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело . Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 12 лет.
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