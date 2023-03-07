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В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

07.03.2023 | 12:25
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с УФССП России по КБР пресечена противоправная деятельность должностного лица, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По имеющимся данным, сотрудник УФССП России по КБР незаконно прекращал исполнительные производства без фактического исполнения судебных решений. СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 4 лет.   https://t.me/vestikbr
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