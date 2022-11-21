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В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

21.11.2022 | 10:33
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию должностным преступлениям сотрудниками УФСБ России по КБР выявлена противоправная деятельность бывшего начальника одного из отделов Инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по г. Нальчику КБР, возможно причастного к превышению должностных полномочий, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. По имеющимся данным, подозреваемый, используя доступ к программным комплексам ФНС России, произвел операции по незаконному списанию образовавшихся у сторонних коммерческих организаций и граждан задолженностей на общую сумму около 12,6 млн рублей. СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством Российской Федерации за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 4 лет.
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