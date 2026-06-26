В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя одного из отделений почтовой связи Эльбрусского муниципального района.
По имеющимся данным, указанным лицом вносились недостоверные данные в автоматизированную информационную систему организации.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 8 лет.
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