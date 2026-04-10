В Кабардино-Балкарии пресечена противоправная деятельность адвоката

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве. По имеющимся данным, адвокат предложил местному жителю за денежное вознаграждение оказать неправомерное содействие в его непривлечении к полагающейся уголовной ответственности. СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 и ч. 1 ст. 291.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 5 лет.
