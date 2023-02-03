В Кабардино-Балкарии пресечена преступная деятельность местного жителя, подозреваемого в мошенничестве

По сообщению пресс-службы ФСБ по КБР, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность одного из бывших руководителей государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников». По имеющимся данным, указанным должностным лицом в рамках реализации программ по повышению профессионального мастерства педагогических работников республики заключено 45 фиктивных договоров на оказание преподавательских услуг. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере около 1,5 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.