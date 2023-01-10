В Кабардино-Балкарии пресечена экстремистская деятельность

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена преступная деятельность 32-летней жительницы Терского района, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Установлено, что Мамрешева И.М. распространяла в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Решением Терского районного суда, вступившим в законную силу, Мамрешева И.М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, ей назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с испытательным сроком 1 год.