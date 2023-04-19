В Кабардино-Балкарии пресечена экстремистская деятельность

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена преступная деятельность 22-летнего жителя республики Арова Э.М, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. Установлено, что указанный гражданин распространял в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Аров Э.М. признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», сроком на 2 года.