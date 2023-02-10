В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность лица, причастного к незаконному обороту наркотиков

По сообщению пресс-службы ФСБ по КБР, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, причастного к организации канала поставок на территорию республики наркотиков в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство «героин» массой 406,52 грамм. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г»ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 20 лет.