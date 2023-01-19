В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков

Как сообщает пресс-служба ФСБ по КБР, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность двух иностранных граждан, причастных к организации международного канала поставок на территорию республики наркотиков в крупном размере Из незаконного оборота изъято наркотическое средство «героин» массой 98,04 грамм. Решением Чегемского районного суда, оставленным без изменений Верховным судом КБР, фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима на срок 9 лет, 9 лет и 6 месяцев.