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В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков

В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков

21.11.2022 | 15:09

                          Как сообщает пресс-служба ФСБ по КБР, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность жителей г. Нальчика Вожжова С.А. и Геворкяна С.О., причастных к организации межрегионального канала поступления и сбыта наркотических средств на территории республики. В ходе личного досмотра, а также по месту их временного проживания обнаружены и изъяты наркотические средства «героин» общей массой более 0,737 кг и «метадон» массой 0,1 кг. Решением Нальчикского городского суда КБР Вожжов С.А. и Геворкян С.О. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и приговорены к 8 и 6 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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