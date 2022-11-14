В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков

В рамках реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность двух граждан одной из среднеазиатских стран, причастных к организации международного канала поставок на территорию республики наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. В ходе личного досмотра подозреваемых обнаружен и изъят полимерный сверток с наркотическим средством «героин» общей массой 0,225 кг, предназначенным для распространения в Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 20 лет.