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В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы мошенников

В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы мошенников

11.11.2022 | 09:27
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики, сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к хищению муниципального имущества в особо крупном размере путем фальсификации правоустанавливающих документов, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. По имеющимся данным, сотрудник Управления Росреестра по КБР совместно с кадастровым инженером, приходящимся ему родным братом, путем предоставления поддельных постановлений местной администрации г.п. Терек оформили на имя своей матери 8 земельных участков общей площадью 8000 кв. м и рыночной стоимостью более 5 млн. рублей. Следственным отделением УФСБ России по КБР в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.
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