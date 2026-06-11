В Кабардино-Балкарии пресечен межрегиональный канал поставок наркотических средств

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность трех жителей, причастных к организации межрегионального канала поставок наркотиков на территорию республики.
Решением Нальчикского городского суда КБР, вступившим в законную силу, указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима на сроки от 7 лет и 6 месяцев до 8 лет и 6 месяцев.
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