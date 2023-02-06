В Кабардино-Балкарии пресечен канал поставки контрафактной табачной продукции

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию контрабанде сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность жителя Нальчика, причастного к незаконному обороту контрафактной табачной продукции, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. В результате проведенных обследований в помещениях, находящихся в пользовании у указанного гражданина, обнаружено и изъято более 70 тысяч пачек табачных изделий иностранного и отечественного производства без федеральных марок акцизного сбора, а также маркированных, как установила экспертиза, поддельными акцизами. Общая стоимость изъятого составила более 7,5 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.