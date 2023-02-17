В Кабардино-Балкарии пресечен факт незаконной предпринимательской деятельности

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с Нальчикским ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность бывшего генерального директора ООО «Аэрокомплекс», сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. По имеющимся данным, указанным лицом в отсутствие соответствующей лицензии реализовывалось авиационное топливо, извлечен незаконный доход в размере около 165 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ.Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 5 лет.