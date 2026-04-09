В Кабардино-Балкарии пресечен факт неправомерного оборота средств платежей

09.04.2026 | 13:30
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, причастного к неправомерному обороту средств платежей. По имеющимся данным, указанный гражданин предоставил в Министерство финансов КБР фиктивное платежное поручение о переводе денежных средств. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере 5,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.   https://t.me/vestikbr
