В Кабардино-Балкарии пресечен факт неправомерного оборота средств платежей

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, причастного к неправомерному обороту средств платежей. По имеющимся данным, указанный гражданин предоставил в Министерство финансов КБР фиктивное платежное поручение о переводе денежных средств. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере 5,8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.
