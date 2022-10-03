В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт на железной дороге

В Кабардино-Балкарии ликвидировали подозреваемых в особо тяжких преступлениях. В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ, следственного комитета МВД России и Росгвардии обнаружили вблизи железнодорожного моста в районе станицы Солдатской двух мужчин.
Они пытались установить взрывное устройство. При попытке задержания открыли стрельбу по полицейским. Ответным огнём злоумышленники были ликвидированы. Представители силовых структур не пострадали.
На месте происшествия обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://t.me/vestikbr