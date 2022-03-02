В Кабардино-Балкарии появятся три модельные библиотеки

Дезинфектор для книг – вещь необычная, но в пандемию пришлась как нельзя кстати. В самой передовой библиотеке Кабардино-Балкарии хранятся как раритетные издания, так и современная литература. Посетитель здесь сам может выбрать, что почитать. В модельных библиотеках доступна 3D-техника и программы виртуальной реальности, зона для посетителей с ограничениями по здоровью. И даже есть возможность проводить совещания, лекции и семинары. Читатели все эти новшества оценили. Посетителей стало заметно больше, говорят сотрудники. И приходят сюда не только школьники, но и люди старшего поколения. Сегодня в Кабардино-Балкарии работают две модельные библиотеки – в Нальчике и в селе Хатуей. В этом году в регионе появятся еще три: две в столице и одна в Тырныаузе.