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В Кабардино-Балкарии появится туристический мастер-план

В Кабардино-Балкарии появится туристический мастер-план

15.07.2023 | 11:33
Он будет включать места, где приезжие смогут остановиться, возможные точки притяжения гостей курорта и точки роста. Именно на основании этого документа будет развиваться инфраструктура – как поддерживающая, так и курортная. Создание мастер-плана – насущная необходимость, ведь республика вошла в проект разработки туристических схем «Большой Кавказ». Кстати, в него попали все субъекты СКФО. Проект запустили по инициативе Минэка России, чтобы развить сферу отдыха в округе. Схемы позволят определить участки, где в первую очередь нужно приложить усилия. Предложения по развитию туризма в СКФО сформулируют уже в этом году.   https://t.me/vestikbr
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