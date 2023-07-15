В Кабардино-Балкарии появится туристический мастер-план

Он будет включать места, где приезжие смогут остановиться, возможные точки притяжения гостей курорта и точки роста. Именно на основании этого документа будет развиваться инфраструктура – как поддерживающая, так и курортная. Создание мастер-плана – насущная необходимость, ведь республика вошла в проект разработки туристических схем «Большой Кавказ».
Кстати, в него попали все субъекты СКФО. Проект запустили по инициативе Минэка России, чтобы развить сферу отдыха в округе. Схемы позволят определить участки, где в первую очередь нужно приложить усилия. Предложения по развитию туризма в СКФО сформулируют уже в этом году.
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