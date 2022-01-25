home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии появится еще один детский технопарк «Кванториум»

В Кабардино-Балкарии появится еще один детский технопарк «Кванториум»

25.01.2022 | 15:49
Пространство интеллектуальной смелости… В Кабардино-Балкарии  появится еще один детский технопарк «Кванториум». Откроют его в этом году, обещают в министерстве просвещения республики. Такие центры – часть новой модели дополнительного образования детей, которую внедряют в России. Здесь обучают инженерным наукам, при этом воспитанники работают над проектами в команде. В прошлом году «Кванториум» открыли в четвертой школе Нальчика. В этом наметили создать подобный центр в 11-й школе столицы республики. Поможет в этом профильный национальный проект... Если же говорить о совершенствовании общего образования, то в Кабардино-Балкарии в нынешнем году продолжат строить и ремонтировать школы. Сдать в эксплуатацию должны три учебных заведения – в Прохладном, Нарткале и Кубе – и еще семь начнут возводить.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных