Пространство интеллектуальной смелости… В Кабардино-Балкарии появится еще один детский технопарк «Кванториум». Откроют его в этом году, обещают в министерстве просвещения республики. Такие центры – часть новой модели дополнительного образования детей, которую внедряют в России. Здесь обучают инженерным наукам, при этом воспитанники работают над проектами в команде. В прошлом году «Кванториум» открыли в четвертой школе Нальчика. В этом наметили создать подобный центр в 11-й школе столицы республики. Поможет в этом профильный национальный проект... Если же говорить о совершенствовании общего образования, то в Кабардино-Балкарии в нынешнем году продолжат строить и ремонтировать школы. Сдать в эксплуатацию должны три учебных заведения – в Прохладном, Нарткале и Кубе – и еще семь начнут возводить.