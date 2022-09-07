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В Кабардино-Балкарии появился виртуальный музей архитектуры балкарцев

В Кабардино-Балкарии появился виртуальный музей архитектуры балкарцев

07.09.2022 | 17:05
Эту крепость больше 700 лет назад пытался взять знаменитый Тамерлан. Согласно историческим данным, войска полководца осаждали ее долгие месяцы и понесли здесь большие потери. Башня Болат-Кала – завершающая в череде древних оборонительных сооружений в Черекском ущелье. Попасть сюда даже сейчас очень сложно. Но совсем недавно такая возможность появилась. Шум воды, травы и ветра, высокая точность изображений и полное погружение в атмосферу древнего аула... Виртуальный музей – первый подобный в Кабардино-Балкарии. Это главная и самая сложная часть проекта “По зову предков” Фонда сохранения историко-архитектурного наследия поселения Кюнлюм Эль. Реализован он на грант Президентского фонда культурных инициатив. Месяцы кропотливой работы и терабайты информации понадобились, чтобы экспозиция стала доступной для зрителей. Сведения о поселении Кюнлюм Эль полностью оцифровали. Нашли исторические справки, данные о тех, кто здесь жил. Добавили инфоблоки о культуре, истории, архитектуре и обычаях балкарцев. Создатель мультимедийного контента Александр Пешков только фотографий сделал больше 60 тысяч. Этот музей открыт круглые сутки. Попасть в него может каждый. В любой точке мира. Здесь всегда солнечно и тепло. А еще организаторы обещают, что экспозицию будут постоянно пополнять: появятся туры по новым объектам. Посетить виртуальный музей балкарского жилища можно по ссылке в телеграм-канале Фонда Кюнлюм Эль.
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