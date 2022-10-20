В Кабардино-Балкарии появилась назальная вакцина против коронавируса

Назальная вакцина "Спутник V" поступила в медучреждения республики, сообщает пресс-служба Минздрава КБР.

В Кабардино-Балкарии появилась возможность вакцинации от новой коронавирусной инфекции посредством интраназального введения препарата. Закуплены 36 тысяч насадок-распылителей, которые уже распределены во все прививочные пункты республики.

Назальная вакцина от коронавируса является двухкомпонентной и вводится так же, как инъекционная — с интервалом в три недели. «Спутник V» распределяется по слизистой носа и стимулирует выработку иммуноглобулинов А, вырабатывает иммунитет слизистых, который не пропускает коронавирус в кровь и легкие. Вакцину ставят только в одну ноздрю, которая хорошо дышит. При искривлении носовой перегородки или нарушении проходимости носовых ходов эффективность может снизиться, в этом случае в назальной вакцине могут отказать.

"Назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации и первичной вакцинации против COVID-19 для перенесших заболевание более 6 месяцев назад. Она создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, служащей воротами для инфекции. И сейчас, в преддверии сезонного подъема респираторных заболеваний заручиться такой защитой – самое время", - отмечает главный внештатный специалист-инфекционист СКФО Марина Иванова.

Привиться можно в любом прививочном пункте республики вне зависимости от места прикрепления.