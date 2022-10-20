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В Кабардино-Балкарии появилась назальная вакцина против коронавируса

В Кабардино-Балкарии появилась назальная вакцина против коронавируса

20.10.2022 | 11:47
Назальная вакцина "Спутник V" поступила в медучреждения республики, сообщает пресс-служба Минздрава КБР.
В  Кабардино-Балкарии появилась возможность вакцинации от новой коронавирусной инфекции посредством интраназального введения препарата. Закуплены 36 тысяч насадок-распылителей, которые уже распределены во все прививочные пункты республики.
Назальная вакцина от коронавируса является двухкомпонентной и вводится так же, как инъекционная — с интервалом в три недели.  «Спутник V» распределяется по слизистой носа и стимулирует выработку иммуноглобулинов А, вырабатывает иммунитет слизистых, который не пропускает коронавирус в кровь и легкие. Вакцину ставят только в одну ноздрю, которая хорошо дышит. При искривлении носовой перегородки или нарушении проходимости носовых ходов эффективность  может снизиться, в этом случае в назальной вакцине могут отказать.
"Назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации и первичной вакцинации против COVID-19 для перенесших заболевание более 6 месяцев назад. Она создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, служащей воротами для инфекции. И сейчас, в преддверии сезонного подъема респираторных заболеваний заручиться такой защитой – самое время", - отмечает главный внештатный специалист-инфекционист СКФО Марина Иванова.
Привиться можно в любом прививочном пункте республики  вне зависимости от места прикрепления.
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