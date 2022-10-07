В Кабардино-Балкарии повысят зарплату учителей

С ноября в Кабардино-Балкарии всем учителям начнут выплачивать дополнительно по три тысячи рублей в месяц. Об этом сегодня заявили на заседании правительства.
Речь идет о мерах поддержки представителей системы образования, которые ранее анонсировал Глава региона. Казбек Коков поручил кабинету министров разработать схему выплат, чтобы повысить заработок учителей. На эти цели из республиканской казны за 22-23 годы направят больше полутора миллиардов рублей.
Нововведения в системе образования республики должны также способствовать увеличению числа преподавателей химии, физики, информатики, английского языка и других предметов. Для этих специалистов предусмотрели дополнительное финансирование…
Также на заседании говорили о выплатах участникам специальной военной операции и молодым семьям на приобретение жилья. А министр здравоохранения Рустам Калибатов сообщил, что из бюджета региона направят 10 миллионов рублей на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом.
https://t.me/vestikbr