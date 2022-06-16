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В Кабардино-Балкарии построят спорткомплекс для тренировок российских команд в условиях высокогорья

В Кабардино-Балкарии построят спорткомплекс для тренировок российских команд в условиях высокогорья

16.06.2022 | 19:15
Глава КБР Казбек Коков на XXV Петербургском международном экономическом форуме встретился с Министром спорта России Олегом Матыциным, депутатом Государственной Думы РФ Александром Карелиным, заместителем Министра спорта РФ Одесом Байсултановым и Главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло. "С Олегом Васильевичем обсудили итоги его недавней поездки в Кабардино-Балкарскую Республику, перспективы дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в регионе, в том числе горнолыжной. В частности, подтвердили совместные планы по созданию в нашей республике современного многофункционального спорткомплекса для проведения тренировочных сборов российских команд. Уникальные природно-климатические условия Кабардино-Балкарии являются оптимальными для подготовки спортсменов", — рассказал Казбек Коков в своем телеграм-канале по итогам встречи.
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