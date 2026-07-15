В Кабардино-Балкарии полицейские задержали группу лиц с крупной партией наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО и силовой поддержке регионального Управления Росгвардии пресечена незаконная деятельность группы лиц.
По данным следствия, трое молодых людей приобрели через интернет партию наркотиков с целью дальнейшего сбыта на территории Кабардино-Балкарии.
Первые участники группы - двое жителей Нальчика в возрасте 21 и 23 лет - приобрели более 1,3 килограмма синтетических наркотиков, часть из которых они расфасовали в 45 полимерных свертков, а остальное хранили дома.
Задержание произошло в момент, когда подозреваемые приехали на одну из улиц Нальчика, чтобы осуществить «тайниковые закладки». Наркотики, находившиеся при них, были изъяты на месте. Позже во время санкционированного обследования по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли оставшуюся часть запрещенных веществ.
Кроме того, у 23-летнего фигуранта изъяли более 60 граммов марихуаны, а также 36 электронных устройств с гашишным маслом общей массой 25,5 грамма. Эти вещества он приобрел и незаконно хранил для личного употребления - часть носил при себе, часть находилась дома.
Третий участник группы был задержан в Чегемском районе. Им оказался 20-летний житель Нижегородской области. Молодой человек пояснил, что выступает в роли курьера по перевозке наркотических средств между регионами. В Чегемском районе он осуществил «тайниковую закладку» с синтетическими наркотиками общей массой, превышающей 480 граммов. Довести до конца свой преступный умысел молодому человеку не удалось, так как был оперативно задержан полицейскими.
Следствием Управления МВД России «Нальчик» в отношении 23-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1, ч.2 ст. 228, ч.1 ст. 228 УК РФ, в отношении двух других - по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
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