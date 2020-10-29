В Кабардино-Балкарии появится современный туркомплекс





Современный туркомплекс – на берегах Голубых озер. Инвестиционный проект, поддержанный Корпорацией развития Северного Кавказа, реализуется в одном из живописных мест Черекского района КБР. Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года», его планируется завершить в июле 2020 года. Возводят объект в непосредственной близости от Верхних Голубых озер. Место действительно уникальное. Большинство туристов привыкли посещать только Нижнее Голубое озеро. А вот о Верхнем многие даже не слышали,меж тем оно не менее уникально. Именно здесь сейчас ведется строительство нового туристического объекта.

Предполагаемый объем финансовых средств на возведение будущего комплекса – около 240 млн. рублей. В настоящий момент завершено строительство всех капитальных зданий, идет этап отделочных работ и благоустройства прилегающих территорий. Гостиница европейского уровня, ресторан с летней террасой и причалом, домик рыбака, спортивная площадка, информационный офис… Более десяти объектов практически уже возведены.

Туркомплекс будет работать круглогодично, отмечают авторы инвестпроекта. Зимой отсюда будут организованы экскурсии на снегоходах и джипах, летом – прогулки на катамаранах, пешие маршруты к природным достопримечательностям Черекского ущелья.

Приоритет в строительстве – не только безопасность, но и удобство туристов. Комплекс возводят с упором на семейный отдых. Руководители туробъекта надеются, первые гости здесь будут уже на Новый год. Что касается в целом инвестпроектов, реализуемых на территории Кабардино-Балкарии, их сейчас формируется более десятка в различных сферах, в том числе и туризме.