В Кабардино-Балкарии появится мобильный технопарк «Кванториум» — 2019.07.08





Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на портале республиканского правительства. Создадут его на базе детской академии творчества «Солнечный город», где уже действует подобная научная площадка. Мобильный технопарк позволит охватить больше школьников из отдаленных населенных пунктов республики. Проект предполагает повышение качества и эффективности дополнительного образования, а также подготовку кадров. Деятельность «Кванториума» будет организована по нескольким направлениям: Hi-Tech (Хайтек), IT (Ай-Ти), VR (Виртуальная реальность). У ребят появится возможность учиться и реализовывать свои инженерные идеи на современном оборудовании. Открытие мобильного технопарка запланировано на сентябрь 2020-го года.