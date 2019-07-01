В Кабардино-Балкарии появилось еще два спец автомобиля, которые будут доставлять в больницы и поликлиники пенсионеров старше 65-ти лет, а также людей с ограниченными возможностями здоровья — 2019.07.23





До сегодняшнего дня в разных муниципалитетах республики таких машин было 12, но теперь прибавилось еще по одной в Урванском и Эльбрусском районах. Местонахождение- на базе комплексных социальных центров, подведомственных Минсоцтруда КБР. Автомобили закупили на деньги из федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Старшее поколение» в нацпроекте «Демография». Они будут работать в сельской местности и оснащены всем необходимым для перевозки маломобильных групп граждан. Спецтранспортом смогут пользоваться в порядке очереди, согласно графику проведения диспансеризации.

До конца года республика планирует приобрести еще четыре подобных автомобиля для работы в районах.