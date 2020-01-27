В Кабардино-Балкарии подводят итоги программы «Земский доктор».

В Минздраве республики подвели итоги реализации программы «Земский доктор»: в 2019 году 69 врачей дефицитных специальностей отправились работать в села республики в минувшем году. Большинство врачей, которые пожелали работать в сельских учреждениях здравоохранения, — это участковые терапевты, педиатры, врачи скорой помощи, хирурги, а также врачи общей практики. Трудоустроены они по программе «Земский доктор» в подразделения Майской, Чегемской, Черекской и Эльбрусской районных больниц. Каждому государство выделяет по одному миллиону рублей. Контракт заключают на пять лет. После окончания этого срока специалист вправе переехать на другое место работы.

В нынешнем году республике выделено еще 20 мест по программе «Земский доктор» — для трудоустройства врачей в том числе в отдаленные населенные пункты. В Минздраве Кабардино-Балкарии отмечают: первичное звено здравоохранения будет развиваться и дальше: разработан перспективный план на период до 24-го года.