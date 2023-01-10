В Кабардино-Балкарии подвели итоги осенней призывной кампании

План очередного призыва в ряды Вооруженных сил России выполнили на сто процентов. Итоги кампании сегодня подвели в республиканском военкомате.
Минувшей осенью из Кабардино-Балкарии на срочную службу в части министерства обороны, военно-космические силы, Росгвардию отправились больше 800 новобранцев. Часть из них даже попала в спортивные и научно-производственные подразделения.
В военкомате подчеркнули, что срочников к участию в специальной военной операции не привлекают. А те, кто отслужил, своевременно уволены и разъехались по домам. Сейчас продолжают набирать тех, кто хочет служить по контракту. И начался новый этап – подготовка к весеннему призыву.
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