В Кабардино-Балкарии подвели итоги конкурса «Земский учитель»





в Кабардино-Балкарии подвели итоги конкурса «Земский учитель». Победителей – семеро, и все они уже прибыли в села, где будут трудиться, сообщили в министерстве просвещения. Примечательно, что в республиканском конкурсе участвовали педагоги и из других регионов – Ставропольского края, Волгоградской области, Краснодарского края, Дагестана. На семь мест направили больше 20-ти заявок. Победители уже познакомились с коллегами и с первого сентября приступят к работе. А в октябре, по данным образовательного ведомства, педагоги должны получить по миллиону рублей каждый. Напомню, что «Земский учитель» – это программа поддержки образования в населенных пунктах, которые расположены в глубинке. Возрастной ценз для кандидатов – не старше 55 лет. Требуется высшее профессиональное образование. Контракт победители заключают минимум на пять лет.