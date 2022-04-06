В КБР подведены итоги первого этапа Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"

По данным Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, в общеобразовательных организациях республики с 14 по 25 марта проведено 487 мероприятий по профилактике и предупреждению незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в их числе: классные часы, спортивные мероприятия, а также лекции и беседы, проходившие в форме круглого стола. Слушателями стали более 12400 учащихся общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений. Активное участие в мероприятиях приняли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции территориальных органов МВД России на районном уровне, заместители директоров по воспитательной работе и социальные педагоги образовательных учреждений республики. Проведены рейдовые мероприятия в отношении лиц, неоднократно судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и имеющие несовершеннолетних детей. С ними проведена профилактическая беседа. Проверено 379 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табачных изделий и курительных смесей несовершеннолетними, а также жилой сектор, объекты транспорта, досуговые и торговые учреждения. Выявлено 6 интернет-сайтов, содержащих информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Сведения об этих сайтах направлены в Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике для принятия решения о блокировке доступа к ним. От жителей республики в МВД по КБР и другие ведомства поступило 52 сообщения, по которым за незаконный оборот наркотиков возбуждено 62 уголовных дела, составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, полицейскими изъято более 1 кг. 800 гр. наркотических средств.