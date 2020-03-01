В Кабардино-Балкарии подтверждено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в республиканском оперштабе.

Это граждане, которые вернулись из страны с опасной эпидемиологической ситуацией. У обоих пациентов тест дал положительный результат. Ранее госпитализированные четыре человека с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся в стабильном состоянии, у двоих заболевание протекает в легкой форме. Они проходят соответствующее лечение. Все заболевшие относятся к средней возрастной группе — им до 60-ти лет. Из госпиталя за прошедшее время выписано 11 пациентов — их диагноз не подтвердился. Всего же в режиме самоизоляции в республике 1044 человека.