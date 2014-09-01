В Кабардино-Балкарии почтили память народного поэта Кайсына Кулиева





Сегодня – день памяти Кайсына Кулиева. Народного поэта Кабардино-Балкарии не стало 36 лет назад. Имя классика советской литературы, лауреата Ленинской и Государственной премий известно всему миру. Его произведения были переведены с балкарского на 140 языков. Стихи легли в основу многих песен. Сегодня в Нальчике прошел митинг памяти Кулиева. У памятника Кулиеву на проспекте, названом в его честь, собрались депутаты парламента, министры, представители районов и городов, общественники, литераторы. В республике, пожалуй, нет человека, которого оставило бы равнодушным творчество Кайсына, говорили собравшиеся. Поэт, как никто другой, умел мастерски описывать, казалось бы, простые вещи. В его устах они приобретали глубокий философский смысл. «Многие его стихотворения стали уже крылатыми выражениями, афоризмами. Такие как «легко любить все человечество, соседа полюбить сумей», «пусть никогда не умирают дети», и конечно же «мир и радость вам, живущие». Это не просто сложенные удачно слова, это, конечно, мироощущение величайшего поэта», — сказала председатель парламента КБР Татьяна Егорова.

Министр культуры республики Мухадин Кумахов почитателей таланта Кулиева приветствовал его же стихами: «Мир и радость вам, живущие!» Уйдя из жизни, Кайсын навсегда остался в памяти всех, кому дорога поэзия.» Природа одарила Кулиева не только поэтическим даром, но и масштабной личностью. Вся его жизнь – служение своему народу. Кайсын все так же незримо присутствует – на страницах книг и в сердцах тех, кому дорого его слово. И сегодня, в 36 годовщину ухода литератора из жизни, к монументу легли живые цветы. Сразу после участники митинга отправились в Чегем, в мемориальный Дом-музей поэта.